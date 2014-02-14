Ввод в эксплуатацию жилья за год вырос на 4,4%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2013 году вырос на 4,4% по сравнению с 2012 годом - до 11,217 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, 2,985 млн кв. м жилья (26,6% от общего объема) введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья в 2013 году без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 20% по сравнению с 2012 годом – до 8,232 млн кв. м.

В городских населенных пунктах в 2013 году введено 7,673 млн кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 3,545 млн кв. м. При этом 60,5% введено в одноквартирных домах, 38,9% – в домах с двумя и более квартирами и 0,6% – в общежитиях.

Всего в прошедшем году введено в эксплуатацию 102,3 тыс. квартир, из которых однокомнатных – 32,2%, двухкомнатных – 27%, трехкомнатных – 18,1%. Средняя площадь квартир составила 47,1 кв. м, 74 кв. м и 111,7 кв. м соответственно.

В Киеве и Киевской области в 2013 году было введено в эксплуатацию больше всего площадей – 1,509 млн кв. м и 1,515 млн кв. м жилья соответственно, что составило 26,9% от общего объема принятого жилья в Украине. Еще 25,9% жилья было введено в эксплуатацию в АР Крым, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

За счет средств госбюджета в прошедшем году введено всего лишь 49,8 тыс. кв. м жилья (0,4% от общего объема), что на 27,2% меньше показателя за 2012 год.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам 2013 года зафиксировано в 8 областях Украины. Наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой и Волынской областях - на 25,7% и 24,2% соответственно.

Наибольшие показатели роста в 2013 году (без учета временного порядка) зафиксированы в Херсонской (на 64,5%), Николаевской (56,9%) и Киевской областях (55,1%).

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году, по данным Госстата, в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше, чем в 2011 году.

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