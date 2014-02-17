Текущий уровень девальвации гривни не повлияет на рынок недвижимости – эксперт

Текущий уровень девальвации гривни и введение Национальным банком новых правил покупки валюты не окажет существенного влияния на рынок недвижимости Украины, считают в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle.

«Текущий уровень девальвации гривни в краткосрочной перспективе не окажет ощутимого влияния на рынок недвижимости Украины, поскольку сложившаяся ситуация на валютном рынке была прогнозируема и ожидаема, а договоры аренды предусматривают коррекцию платежей по курсу НБУ», - сообщили в компании со ссылкой на экспертов департаментов финансовых рынков и оценки Jones Lang LaSalle.

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По мнению аналитиков, валютные ограничения Нацбанка также не окажут влияния на рынок недвижимости, так как операционные расчеты в Украине проводятся только в гривне.

«Введение Национальным банком Украины новых правил покупки валюты, как временной/краткосрочной меры стабилизации рынка, также не окажет влияния на рынок недвижимости, поскольку операционные расчеты в Украине проводятся только в гривне. Данный нормативный акт в большей степени относится к нетипичным операциям компаний», - отметили в Jones Lang LaSalle.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару устанавливается на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.

В понедельник, 17 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,8200/8,9000 грн/долл. с 8,8000/8,8200 грн/долл. на закрытии торгов 14 февраля.

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