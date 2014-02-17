Девальвация гривни может повысить интерес к недвижимости – эксперт

Такое мнение агентству УНИАН озвучил управляющий директор компании Dragon Capital Partners (DCP, является инвестиционным менеджером девелоперской компании DUPD) Владимир Тимочко.

«Когда национальная валюта девальвирует и при этом вводятся те или иные ограничения на покупку валюты физлицами, внимание последних переключается на недвижимость как один из способов не потерять свои сбережения в гривне», - сказал Тимочко.

По его словам, рынок инвестиционных инструментов в Украине не развит, поэтому частный инвестор обычно выбирает из двух доступных вариантов – банковский депозит либо приобретение недвижимости.

«А поскольку в условиях экономической нестабильности, высоких курсовых колебаний банки и валютa вызывают меньше доверия, покупка недвижимости для многих становится безальтернативной», - отметил управляющий директор DCP.

«Если же цель не только сохранение богатства, но и заработок «несмотря на кризис», тогда, безусловно, имеет смысл вкладывать в новое строительство, выбирая при этом знаковые проекты с высоким уровнем качества и хорошим месторасположением. Стоимость такой недвижимости по мере реализации проекта будет расти», - добавил Тимочко.

При этом он напомнил, что в период экономической нестабильности усиливаются и риски застройщиков, поэтому при выборе объекта инвестирования нужно обращать внимание на финансово устойчивые компании, располагающие достаточным уровнем собственных средств.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий прогнозировал, что если курс гривни вырастет до 8,7 грн/долл. и выше, то стоимость недвижимости в гривне увеличится пропорционально росту курса в течение нескольких месяцев. По его словам, то же касается и аренды квартир – после стабилизации курса арендодатели повысят цены в гривне в соответствии с курсовыми колебаниями.

Курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

В понедельник, 17 февраля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,8200/8,9000 грн/долл. с 8,8000/8,8200 грн/долл. на закрытии торгов 14 февраля.

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