Строительные предприятия в январе сократили объемы работ на 16%

Строительные предприятия Украины в январе 2014 года сократили объемы работ по сравнению с январем прошлого года на 16,4% - до 2,673 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 8,2% - до 1,282 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 0,3% - до 0,521 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 13,1% - до 0,76 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 23,2% - до 1,392 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе составили 82,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 8,7%, а по текущему ремонту – 8,9%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева снизили объемы работ на 14,7% - до 0,534 млрд грн, выполнив 20% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2013 году сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий в Украине снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.