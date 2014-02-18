Экономический спад повысит интерес инвесторов к украинской недвижимости

Экономический спад в Украине и девальвация гривни может повысить интерес к украинской недвижимости со стороны зарубежных инвесторов, которых привлекают активы с высокой степенью риска. Такое мнение агентству УНИАН высказала руководитель подразделения аналитики и консалтинга компании DTZ в Украине Марта Костюк.

«Экономический спад и девальвация национальной валюты в Украине, к примеру, в течение 1998 года и в 2008-2009 годов показали, что несмотря на все сложности, в такие периоды открываются новые возможности для некоторых игроков рынка недвижимости, поскольку Украина остается большим рынком с высоким потенциалом в сегменте недвижимости. Так, например, сейчас оптимальный период для того, чтобы арендаторы пересмотрели и оптимизировали свои арендные условия в объектах недвижимости, в то время как иностранные инвесторы и девелоперы могут приобрести участки и объекты на украинском рынке по очень привлекательной цене», - сказала Костюк.

В то же время, эксперт отметила, что арендные ставки в оперирующих качественных объектах коммерческой недвижимости, как правило, привязаны к «твёрдой валюте», поэтому девальвация гривны в целом не будет иметь сильных негативных последствий для собственников зданий в связи с имеющимися договорами аренды, хотя и несколько усложнит жизнь арендаторам.

Костюк обратила внимание на то, что валютные ограничения Нацбанка могут привести к снижению спроса на офисную, складскую и торговую недвижимость в Украине со стороны международных компаний и компаний, работающих с импортом.

Однако основной проблемой для становления привлекательного для инвесторов, девелоперов и арендаторов рынка недвижимости, по мнению аналитика, сегодня является общий инвестиционный климат в Украине и страновые риски.

«А девальвация на уровне 10% может быть эффективным инструментом стимулирования экспорта и промышленного производства в стране в условиях эффективной экономической политики государства», - резюмировала Костюк.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару устанавливается на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.

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Справка УНИАН. DTZ – консалтинговая компания в сфере недвижимости, входит в холдинг UGL. В 208 представительствах компании DTZ, расположенных в 52 странах мира, работают 47 тыс. сотрудников.

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