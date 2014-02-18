В Великобритании средняя стоимость дома впервые превысила 250 тыс. фунтов

В Великобритании средняя цена на дом впервые превысила 250 тыс. фунтов стерлингов.

Цена достигла указанного уровня в конце 2013 года, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

Таким образом, тысячи покупателей уплатят государственную пошлину в 3% от суммы минимум 250 тыс. фунтов.

Читайте такжеЦены на жилье в Великобритании продолжают растиВ целом ONS отмечает, что цены на жилье на данный момент на 1,6% выше, чем в докризисный пик в январе 2008 года.

Данные ONS, составленные на основе ипотечных кредитов, показывают, что инфляция цен на жилье составила 5,5%.