Бундесбанк: цены на жилье в Германии завышены на 25%

Немецкий Центробанк предупредил, что в Германии существует реальная угроза возникновения пузыря в ценах на рынке недвижимости, передает Вести.Экономика.

Эксперты Бундесбанка в рамках февральского доклада ЦБ отметили, что в среднем по Германии недвижимость переоценена на 10-20%. При этом в крупных городах в среднем цены завышены на 25%.

В Бундесбанке отметили: “Цены на жилую недвижимость выросли быстрее, чем можно было ожидать на основании экономических и демографических факторов”.

Опасения со стороны немецкого Центробанка прозвучали на фоне вышедшей статистики по рынку недвижимости. По данным за 2013 г., цены на жилье в ФРГ в прошлом году выросли максимальными темпами за последние 10 лет.

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