Данные с рынка недвижимости США не оправдали ожиданий

Количество новых домов в США в январе снизилось на 16% по сравнению с пересмотренным показателем декабря прошлого года и составило 880 тысяч, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Данные оказались хуже прогноза - аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что число новых домов в США в январе составило 950 тысяч, сообщает Прайм.

Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения - до 1,048 миллиона с 999 тысяч новостроек.

Число разрешений на строительство в январе уменьшилось на 5,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца - до 937 тысяч. Аналитики полагали, что число выданных разрешений составило 980 тысяч.

Читайте такжеВ Великобритании средняя стоимость дома впервые превысила 250 тыс. фунтовИндикатор количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обуславливает крайнюю чувствительность данного показателя к уровню процентных ставок в стране.

Увеличение объемов строительства свидетельствует о благоприятных тенденциях в сфере доходов населения, а также положительно влияет на динамику в смежных отраслях.