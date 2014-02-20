Государственное ипотечное учреждение за год снизило прибыль почти в 2,4 раза

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2013 году снизило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 12,65 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистый доход ГИУ в 2013 году снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.

Валовая прибыль учреждения также снизилась на 15,1% - до 208,38 млн грн, а операционная уменьшилась на 27,8% - до 172,3 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль более чем в три раза – до 7,3 млн грн.

В 2012 году учреждение сократило чистую прибыль на 21,2% - до 30,55 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.