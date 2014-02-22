В США снижаются продажи домов

В прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в месячном выражении на 5,1% до 4,62 млн - минимальный показатель с июля 2012 г., свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов, передает Вести.Экономика.

Месяцем ранее продажи увеличились на 0,8% до 4,87 млн домов. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали уменьшение показателя на 4,1%.

Рост цен на жилье и ставок по ипотеке снизили темпы восстановления вторичного рынка.

Дальнейшее укрепление на рынке труда и рост доходов населения могут повысить спрос.

“Ситуация на рынке жилья по-прежнему улучшается, - подчеркивает главный экономист США Maria Fiorini Ramirez Inc. Джошуа Шапиро. - Вероятно, темпы роста в прошлом году были слишком высокими, и теперь они скорректировались, а погода ухудшила результаты”.

В январе средняя цена дома в США подскочила в годовом выражении на 10,7% до $188,900. Среднее значение для всего прошлого года составило $197,100.

Число домов, выставленных на продажу, выросло в месячном исчислении на 2,1% до 1,9 млн.

Продажи домов в расчете на одну семью на вторичном рынке снизились на 5,1% до 4,05 млн по сравнению с тем же периодом годом ранее.