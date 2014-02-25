Киевляне за год задекларировали 30 млн грн доходов от аренды недвижимости

Жители столицы, официально сдающие собственную недвижимость в аренду, в рамках декларационной кампании подали 316 деклараций о доходах, полученных в 2013 году, на общую сумму 30,3 млн грн, сообщил УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«По состоянию на 21 февраля киевляне подали 316 деклараций, сумма задекларированного дохода составила 30,3 млн грн. Объем налогов с доходов физлиц, необходимый к уплате в бюджет, составил 4,8 млн грн», - говорится в сообщении.

В ГУ Миндоходов Киева подчеркнули, что доходы от сдачи недвижимости в аренду являются обязательными к декларированию. Причем налог на доходы насчитывается каждым плательщиком самостоятельно по ставке 15% (если общая сумма доходов, полученных в отчетном месяце, не превышает 10-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года) или 17%, если сумма доходов превышает 10-кратный размер минимальной зарплаты.

Декларация подается до 1 мая, а налог выплачивается до 1 августа.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2013 году.

Жители Киева в рамках декларационной кампании, проведенной в Украине с 1 января по 1 мая 2013 года, подали 30 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплатили в бюджет 317,4 млн грн налогов с доходов, полученных в 2012 году. Количество миллионеров составило 1457 человек. Они получили порядка 6 млрд грн доходов, а сумма уплаченных ими налогов составила 227 млн грн. Наибольшую сумму налога – 8,5 млн грн – уплатила жительница Святошинского района столицы, ведущая независимую профессиональную деятельность.