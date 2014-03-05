Кабмин уволил главу Укргосреестра Дмитрия Ворону

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Ворону, сообщил журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«Сегодня Дмитрий Николаевич Ворона уволен с должности. Решение принято», - сказал Гройсман, добавив, что существовавшая в Украине система регистрации прав на недвижимое имущество и Государственная архитектурно-строительная инспекция были созданы «исключительно для взяточничества и коррупции».

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Справка УНИАН. Дмитрий Ворона возглавлял Укргосреестр с февраля 2013 года. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года.

Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года предоставлено право вести регистрацию недвижимого имущества. С июля 2013 года регистраторы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществили около 3 млн регистрационных действий.