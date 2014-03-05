После устранения коррупции в строительстве жилье может подешеветь на 15-20%

«За последний год отчетливо выстроилась четкая система поборов, можно сказать, тарифов. Даже если все с документами (застройщиков - УНИАН) идеально, я уже не говорю, если есть какие-то сложности, все равно есть тариф... в Минюсте - тариф, хочешь получить разрешение на строительство - тариф», - сказал Парцхаладзе.

«Обременение на стоимость квадратного метра совокупно всех вот таких издержек составляет от 15 до 20%», - добавил он.

При этом Парцхаладзе отметил, что устранение коррупционных схем и таких обременений для застройщиков аналогичным образом могло бы снизить стоимость жилья.

Как сообщал УНИАН, конфедерация строителей Украины начала сбор информации о фактах коррумпированности чиновников и использования коррупционных схем в строительной отрасли.

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Ранее Конфедерация строителей Украины потребовала от всех задействованных в коррупционных схемах чиновников добровольно оставить занимаемые должности до 10 марта, в противном случае пообещав разоблачить коррупционеров и передать информацию о них в правоохранительные органы.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет 304 холдинговые компании, которые включают более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов. Учредителями конфедерации являются Строительная палата Украины, ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и Украинская строительная ассоциация (Українська будівельна асоціація, УБА).