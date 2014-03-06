Новым главой Укргосреестра стал Игорь Алексеев

Кабинет министров Украины назначил Игоря Алексеева главой Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр). Об этом говорится в распоряжении Кабмина №127-р от 5 марта 2014 года.

«Назначить Алексеева Игоря Сергеевича председателем Государственной регистрационной службы Украины», - сказано в документе.

Также распоряжением №126-р Кабмин уволил с должности главы Укргосреестра Дмитрия Ворону.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман сообщил журналистам, что Ворона уволен с должности главы Укргосреестра. При этом вице-премьер отметил, что Укргосреестр является одним из наиболее коррумпированных в стране ведомств.

Дмитрий Ворона возглавлял Укргосреестр с февраля 2013 года. В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года. Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года предоставлено право вести регистрацию недвижимого имущества. С июля 2013 года регистраторы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществили около 3 млн регистрационных действий.