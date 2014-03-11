Кабмин обещает не поднимать цены на газ и свет, пока не будет системы компенсаций

Правительство Украины не будет повышать тарифы на газ и электроэнергию для получения кредита Международного валютного фонда без предварительного внедрения механизмов компенсаций.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

“Сегодня прорабатывается тарифная политика, но моя позиция и, думаю, позиция правительства в целом: вопрос не в повышении тарифов, а в возможности людей оплатить эти тарифы. То есть должна быть построена качественная модель социальных компенсаторов относительно защиты тех, кто в случае повышения тарифов не сможет оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об электроэнергии и газе”, - сказал Гройман.

В то же время, по его словам, цены на электроэнергию и газ должны быть подняты до экономически обоснованного уровня, и это касается не только газа и электричества, но и других жилищно-коммунальных услуг.

“Но не может быть односторонней политики: мы должны защитить тех, кто не может платить”, - подчеркнул вице-премьер.

Вместе с тем Гройсман признает, что в условиях высокого уровня теневой экономики и, как следствие, теневых заработных плат система субсидирования может оказаться неэффективной, и потому проблема компенсаций должна решаться вместе с детенизацией заработных плат. “Мы имеем те цифры, которые имеем, и будем с ними работать. Но то, что сегодня нужно и уменьшать, и изменять налоги на оплату труда, это факт. Поэтому должен быть комплексный подход относительно выведения из тени заработной платы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Украина рассчитывает получить от МВФ порядка 15 млрд долл. финансовой помощи. Глава правительства Украины Арсений Яценюк заявлял, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.

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