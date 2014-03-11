В Кабмине обещают не сокращать финансирование жилищных программ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«Мы должны рефинансировать те программы, которые были начаты. Я никогда не позволю себе с голой шашкой махать там, где жилищные программы работают и люди получают от этого непосредственную выгоду, улучшают условия своей жизни», - сказал Гройсман.

В то же время он отметил, что все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности. «Безусловно, нужно продолжать работу по механизмам, которые позволят людям получать длинный и достаточно дешевый ресурс для улучшения своих жилищных условий. Мы обсуждаем эту тему, и, конечно, все самое рациональное будет действовать. Поэтому те, кто был в этой программе, они смогут этим воспользоваться (поддержкой в виде рефинансирования кредитов - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в январе Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) сообщало, что в бюджете-2014 на программу строительства доступного жилья «30/70» (когда 30% стоимости жилья платит государство) в госбюджете предусмотрено 100 млн грн, на удешевление стоимости ипотечных кредитов (когда кредитная ставка не превышает 16%, из которых лишь 3% платит гражданин, а остальные 13% компенсирует государство) – 340 млн грн, а на программу «Молодежного кредитования» - 126 млн грн. Еще 48 млн грн предусмотрено на программу кредитования сельских застройщиков «Собственный дом». Кроме того, 300 млн грн из госбюджета будет выделено для обеспечение жильем инвалидов войны.

По данным Минрегиона, в Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства.

В то же время, одним из первых решений нового правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В рамках выполнения этого решения правительство уже пересмотрело необходимость финансирования нескольких десятков государственных программ общим объемом финансирования порядка 48 млрд грн.