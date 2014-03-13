Спрос на "первичке" снова переместится на построенные объекты – эксперт

В связи со сложной экономической ситуацией в стране спрос на первичном рынке жилья снова переместится на объекты с высокой стадией строительной готовности или уже введенные в эксплуатацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе проектной группы «Архиматика», такое мнение высказал директор компании Александр Попов.

«Стоит ожидать, что покупатели будут бояться инвестировать в объекты на начальных стадиях строительства из-за риска, что строительство может «заморозиться». Также ухудшится положение «новичков» рынка, у которых еще нет репутации надежного застройщика», – сказал Попов.

По его словам, если за последний год доверие покупателей «первички» существенно выросло даже к новым компаниям, и они инвестировали в объекты последних, то в нынешней ситуации данная часть покупателей перейдет к крупным застройщикам.

Вместе с тем, эксперт считает, что продаваться «на уровне фундамента» будут разве что строящиеся новые очереди в самых успешных и безукоризненно зарекомендовавших себя проектах, продолжающих в течение нескольких лет без остановки строить очередь за очередью.

«При этом стоит ожидать, что даже «киты рынка» будут более взвешенно подходить к реализации новых проектов и концентрировать ресурсы на строящихся объектах», – отметил Попов.

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» создана в 2005 году. Компания предоставляет комплекс услуг архитектурного и строительного проектирования. «Архиматика» проектировала такие объекты как: ЖК «Паркове місто», ЖК «Комфорт Таун», 101 TOWER, ТРЦ «RESPUBLIKA», «VICTORY TOWERS», ЖК «Столичный» и другие.

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