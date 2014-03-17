Жилье в Британии подорожало до рекордного уровня

В Великобритании цены на жилье в марте достигли рекордно высокого уровня, так как число покупателей продолжает превышать число выставленных на продажу домов, а наблюдающийся дефицит предложения может спровоцировать рост цен в ближайшие месяцы, сообщает Вести.Экономика.

Восстановление на ипотечном рынке, которое было спровоцировано государственными программами, идет полным ходом, сказывается на росте цен, вызванном нехваткой домов для удовлетворения растущих потребностей.

В то время как повышение цен на дома поддерживает опасения в появлении пузыря на рынке жилья, политики продолжают настаивать на ужесточении механизма выдачи ипотечного кредита, что поможет избежать образование пузыря.

Согласно данным агентства по недвижимости Rightmove Monday средняя запрашиваемая цена в объявлениях, размещенных на сайте, выросла за месяц на 1,6% до 4 тыс. фунтов стерлингов ($6,649). В пересчете на годовые темпы цены подскочили на 6,8%, или почти на 16 тыс. фунтов.

В феврале Rightmove сообщило о 3,3%-м месячном росте цен и на подъеме на 6,9% средней запрашиваемой цены.