Сообщества оценщиков просят отменить новый порядок оценки имущества

Сообщества оценщиков выступают за отмену введенного с 1 ноября 2013 года нового порядка оценки имущества для целей налогообложения, заявив, что данные изменения привели к монополизации рынка оценки и существенному подорожанию оценочных услуг.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава совета «Украинского общества оценщиков» Алексей Амфитеатров.

«Мы не хотим коррупции и коррупционных схем, когда забираются целые отрасли. Первым шагом, которое должно сделать наше правительство (и большое количество оценщиков уже обратились в Министерство юстиций) – это отменить постановление №231 (которым был утвержден новый порядок оценки – УНИАН) и все указы Фонда госимущества, которые непосредственно внедрили эту коррупционную схему», - заявил Амфитеатров.

По его словам, оценщики также обратились к Верховной Раде с просьбой на законодательном уровне упразднить понятие «оценочной» стоимости и новое направление оценки с целью налогообложения как вид деятельности, таким образом, отменив необходимость сертификации оценщиков Фондом госимущества. Необходимость отмены нового порядка оценки Амфитеатров пояснил фактической монополизацией рынка оценки, вследствие чего без работы осталось более 10 тыс. оценщиков.

«Фонд государственного имущества специально создал аттестационно-лицензионную комиссию, и они всякими методами не допускают в эту схему действующих оценщиков. Согласно законам Украины, для того чтобы получить сертификат оценщика необходимо сдать всего 3 документа. Оказывается, на сегодняшний день оценщики должны сдавать более полусотни документов», - отметила на пресс-конференции глава «Федерации работодателей в сфере оценки и землеустройства Украины» Людмила Туровская.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции представитель открытого клуба независимых оценщиков «ВІКНО» Андрей Филин добавил, что после введения новых правил оценки, стоимость оценочных услуг заметно возросла. По его словам, в то время как сама стоимость оценки квартиры может составлять примерно 300 грн, цена самой услуги увеличивается путем взимания сертифицированными оценщиками различных дополнительных платежей, с учетом которых стоимость оценки достигает 1,5 тыс. грн.

При этом, по оценкам вице-президента «Лиги экспертов Украины» Андрея Гусельникова, объем монополизированного рынка оценки составляет более 400 млн грн.

«Финансовая емкость рынка при оценке в 400 грн – это порядка 200 млн грн. Если оценка увеличивается, увеличивается в разы, и мы это наблюдали (сейчас минимум 800 грн стоит оценка), то несложно подсчитать, насколько увеличивается финансовая емкость рынка – это как минимум 400 млн, а может и больше. Так вот ради этих денег на рынке осталось ограниченное количество субъектов оценочной деятельности (всего 500). Все остальные остались не у дел», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством.

При этом до 1 февраля 2014 года действовал специальный переходный период, во время которого оставалась в силе оценка, проведенная оценщиками, не получившими соответствующее образование.

Ранее, сторонники нового порядка оценки имущество утверждали, что новые правила позволяют пресечь занижение оценочной стоимости имущества с целью снижения налогообложения, и, как следствие – увеличить поступления в бюджет. Кроме того, они отвергли заявления о подорожании оценочных услуг и монополизации рынка оценки.

