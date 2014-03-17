Эксперт рассказал о плюсах нового порядка оценки имущества

Вступление в силу нового порядка оценки имущества для целей налогообложения (с 1 ноября) и создание Фондом государственного имущества (ФГИ) базы данных отчетов о проведении оценки, позволяют пресечь занижение оценочной стоимости имущества с целью снижения налогообложения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава исполнительного совета Саморегулируемой организации оценщиков Всеукраинской гражданской организации (СОО ВГО) «Ассоциации оценщиков Украины» Константин Черныш.

«Мы выступаем за сохранение этого порядка, потому что он сейчас оценщиков больше контролирует. Прежде чем оценщик выдаст отчет клиенту, чтобы нотариус проверил его легитимность, ему нужно занести эти данные из отчета в базу данных (которую ведет Фонд госимущества) и он задумывается: занижать ему оценку или не занижать», - сказал Черныш, уточнив, что, по последним данным ФГИ, за период действия нового порядка оценки имущества в единой базе отчетов зарегистрировано уже свыше 65 тыс. таких документов.

По его словам, до введения новых правил и единой базы данных отчетов, оценщики часто занижали оценочную стоимость имущества с целью снижения налогообложения.

«Некоторым оценщикам очень нравилось делать заказные работы, когда можно было оценить квартиру на красноармейской за 700 долл./кв. м, которая стоила 2400 долл./кв. м… Эти люди противятся усилению контроля над процессами оценки. Они имеют отношение ко многим вещам в оценочной сфере, которые нанесли очень большой ущерб нашему государству за последние 10-15 лет. Это заказные договорные оценки для приватизации гособъектов, для приватизации объектов коммунальной собственности», - отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что опасения некоторых экспертов о монополизации рынка оценки и возникновении дефицита оценщиков после внедрения новых правил не сбылись.

«Субъектов оценочной деятельности, которые зарегистрировал Фонд госимущества сейчас уже 562. Еще они имеют представительства в различных городах Украины. Сдали экзамены и зарегистрированы в регистре оценщиков как оценщики - 2599 человек. Говорить о том, что на рынке не хватает оценщиков, говорить о том, что оценки не производится, говорить о том, что этого ничего нет и рынок монополизирован при таких показателях – наверное - это просто лукавство», - сказал Черныш.

В то же время, присутствовавший на пресс-конференции глава правления СОО ВГО «Ассоциации специалистов банковской оценки Украины» Сергей Фролов добавил, что новые правила оценки не привели к подорожанию стоимости услуг оценщиков.

«Созданы объективные условия для снижения стоимости услуги. Я могу сказать, что эта цена не выросла по сравнению с периодом август-сентябрь прошлого года», - сказал он.

Фролов также выступил за сохранение новых правил оценки. По его мнению, их отмена приведет к коррумпированности рынка оценочных услуг и снижению поступлений в бюджет.

«И если мы отменим постановление №231 (которым и вводился новый порядок оценки – УНИАН), соответственно мы похороним реестр базы данных отчетов, соответственно прозрачность и коррумпированность рынка оценки на всех его уровнях станут гораздо выше, чем сегодня», - резюмировал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

Согласно новым правилам, теперь при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством.

При этом до 1 февраля 2014 года действовал специальный переходный период, во время которого оставалась в силе оценка, проведенная оценщиками, не получившими соответствующее образование.

Ранее, противники введения новых правил оценки имущества утверждали, что данные изменения приведут к монополизации рынка оценочных услуг, а также подорожанию оценки. Кроме того, ряд экспертов прогнозировали возникновение коллапса на рынке, заявляя о недостаточном количестве сертифицированных согласно новому порядку оценщиков.