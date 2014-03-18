«Киевгорстрой» временно откажется от новых проектов

Холдинговая компания «Киевгорстрой» в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией в Украине намерена временно отказаться от начала реализации новых проектов и оптимизировать свои затраты, сосредоточившись на выполнении имеющихся обязательств компании по сдаче в эксплуатацию жилья.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета «Киевгорстроя» Николай Порайко.

«Конечно, мы понимаем, что внутренняя политическая ситуация и внешняя политическая ситуация в нашей стране и в столице в частности внесет существенные коррективы в наши планы, независимо от наших пожеланий. Нам придется сузить затратную часть холдинга, начиная с рекламной компании, с одной лишь целью – те сооружения, которые должны быть введены в эксплуатацию, должны быть закончены», - сказал Паройко.

«Те здания, строительство которых еще не начато и где нет еще финансирования от инвесторов, очевидно не будут начаты до лучших времен», - добавил он.

При этом Паройко отметил, что в планах «Киевгорстроя» на текущий год - сдача в эксплуатацию 27 домов на около 4 тыс. квартир.

По его словам, многие инвесторы уже сейчас обращаются в компанию, беспокоясь о своих инвестициях в строительство.

«На сегодняшний день у нас 6,5 тыс. договоров на приобретение жилья, то есть это 6,5 тыс. семей, которые крайне обеспокоены тем, что происходит на строительном рынке. И я хочу от себя и от правления компании успокоить людей и заверить в том, что все, что мы можем сделать, будет направлено на то, чтобы сберечь их сбережения и чтобы они получили в собственность то жилье, на которое они претендуют», - глава набсовета «Киевгорстроя».

При этом он уточнил, что компания не повышала стоимость возводимого ею жилья из-за девальвации гривни и не планирует делать этого в ближайшее время ввиду крайне низкой импортной составляющей при строительстве.

«Мы практически не изменили ценовой политики с того момента, как начала девальвировать валюта. У нас валютной составляющей, или импортной составляющей, очень мало. Поэтому для нас курс не является определяющим, а для спекулянтов, которые торгуют жильем, – является… Стоимость мы менять не планируем. Другое дело, если все подорожает в 3-4 раза, то мы будем вынуждены пересматривать наши договоры, но это будет крайний форс-мажор», - заверил Паройко.

Комментируя возможные последствия существующей в стране нестабильности для строительного рынка Украины, глава набсовета «Киевгорстроя» отметил, что существуют объективные риски заморозки строительства, напрямую связанные с неопределенностью будущего Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Киевгорстрой» увеличил показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине на 6,2% - до 254,8 тыс. кв. м. Сообщалось, что компания в прошедшем году построила и ввела в эксплуатацию 14 жилых домов в Киеве и один жилой комплекс в Ялте.

По предварительным данным, чистая прибыль холдинга в 2013 году составила около 114 млн грн, а выручка – более 3 млрд грн.

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Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

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В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.