Новый глава Укргосреестра оценил масштабы коррупции в ведомстве

Масштабы коррупции в органах Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) при регистрации прав на недвижимое имущество не выдерживают никакой критики, особенно в Киеве и Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил новоназначенный глава Укргосреестра Игорь Алексеев.

«Тот уровень коррупции, который сейчас есть в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество является просто критическим и не выдерживает никакой критики. Наша задача, как Укргосреестра, вместе с правоохранительными органами преодолеть эту проблему, потому что без этого все положительные наработки, которые мы будем внедрять в систему Укргосреестра, будут неэффективны», - сказал Алексеев.

Он также сообщил, что в этом направлении уже сделаны первые шаги – уволены начальники регистрационных служб в Киеве и Киевской области, где по данным Алексеева, наблюдается наиболее высокий уровень коррупции при регистрации прав на недвижимость.

«Уже есть первые шаги: уволены начальник регистрационной службы города Киева, уволен начальник регистрационной службы в Киевской области – это две горячие точки, где уровень коррупции зашкаливает. Потому что количество объектов недвижимого имущества в Киеве и тех операций, которые осуществляются по земельным участкам в Киевской области – они равняются примерно всей остальной Украине», - отметил глава Укргосреестра.

По его мнению, масштабы коррупции в ведомстве подтверждает и тот факт, что Укргосреестр проигрывает около трети споров с гражданами в судах.

«Простой пример - это количество судов, которые проигрывает Укргосреестр в спорах с гражданами. Если я не ошибаюсь, каждая третье дело является негативным… это из-за того, что регистраторы на местах неправомерно отказывают в регистрации», - сказал Алексеев, отметив, что не единичны случаи, когда регистраторы требовали плату за проведение абсолютно законных действий.

Кроме того, глава Укргосреестра обратил внимание на то, что на рынке появились «псевдофирмы, которые предлагают зайти вне очереди или закрыть какие-то вопросы по действиям регистраторов».

Вместе с тем, Алексеев рассказал, что помимо необходимости побороть коррупцию, ведомство нуждается в увеличении штата сотрудников и новых помещениях.

«Мы настаиваем на расширении персонала, расширении регистраторов, потому что с тем количеством специалистов, которые есть, мы понимаем, что не выдерживаем тот объем документов, которые необходимо обработать… Мы нуждаемся в выделении дополнительных помещений… будем сотрудничать и с киевской городской властью для того, чтобы изыскать дополнительные помещения в центре города», - сказал Алексеев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №127-р от 5 марта 2014 года назначил главой Укргосреестра Игоря Алексеева. Предыдущий глава Укргосреестра - Дмитрий Ворона, возглавлял ведомство с февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. С 1 января 2013 года на Укргосреестр были возложены функции по регистрации прав на недвижимость.

В 2013 году Укргосреестр осуществил 4,8 млн регистрационных действий в сфере регистрации прав на недвижимость, что вдвое больше показателя 2012 года. Порядка 40% всех операций осуществили нотариусы, которым с 1 июля 2013 года предоставлено право вести регистрацию недвижимого имущества. С июля 2013 года регистраторы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществили около 3 млн регистрационных действий.

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