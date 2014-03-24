Мартынюк назначен главой Госархстройинспекции

Кабинет министров Украины назначил Максима Мартынюка главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Соответствующее распоряжение №208 от 19 марта опубликовано на веб-портале правительства.

До нового назначения Мартынюк был первым заместителем главы Инспекции.

Другим своим распоряжением Кабмин уволил прежнего главу Инспекции – Александра Рыбака.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по Указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК) осуществляется по территориальному принципу в порядке проведения плановых и внеплановых проверок.

Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман заявлял, что часть функций Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) может быть передана на места, а сама инспекция – переформатирована.