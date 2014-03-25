Парламент отказался открыть госреестр недвижимости

Верховная Рада не поддержала проект Закона “О внесении изменений в статью 28 Закона Украины “О Государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений” (регистрационный номер 3378).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало всего 175 народных депутатов из 283 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось предоставить доступ любому физическому или юридическому лицу к получению информации о вещевых правах и обременениях на недвижимое имущество.

Также ВР не поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли» (регистрационный номер 2421а).

За данное решение проголосовали всего 203 народных депутата из 285 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось предусмотреть учреждение рынка двусторонних договоров, балансирующего рынка и недопущение возбуждения дел относительно искусственного банкротства предприятий ТЭК. Также предусматривалось расширить границы применения ранее принятого закона, которым предусматривалось погашение критической массы ревизорской задолженности. Предлагалось на период действия процедуры погашения задолженности приостановить возбуждение дел о банкротстве в отношении предприятий ТЭК.