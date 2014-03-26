Военнослужащим могут разрешить приватизировать жилье в общежитиях

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" (о распространении права на получение жилья для военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины) (№1016).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

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Кроме того, депутаты поддержали предложение о подготовке законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Законопроектом внефракционного народного депутата Сергея Мищенко предлагается предоставить право приватизации жилых помещений в общежитиях военнослужащим, работникам Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины.

Так, в статью первую закона вносятся изменения, согласно которым сфера действия данного Закона распространяется на граждан, не имеющих собственного жилья, на военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины, которые проживают в общежитиях более пяти лет, на законных основаниях зарегистрированы по месту жительства в общежитиях и фактически проживают в них.

В части второй статьи исключается положение о том, что данный закон не распространяется на военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины, проживающих в общежитиях.

Сфера действия данного закона распространяется на общежития, являющиеся объектами права государственной и коммунальной собственности, кроме общежитий, находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении воинских частей, заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований, образованных в соответствии с законом, Министерством внутренних дел Украины и государственных учебных заведений.