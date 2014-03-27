Право госконтроля в строительстве могут получить местные власти

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагает делегировать местным органам власти полномочия по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля и разрешительных процедур в строительстве.

Как сообщила пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (Госархстройинспекция), проект закона, предусматривающий соответствующие изменения, уже подан на рассмотрение правительства.

«На места будут переданы регистрационно-разрешительные и контрольные функции госархстройконтроля, а за Госархстройинспекцией останутся функции надзора за органами контроля и градостроения, а также ведения государственного реестра», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что законопроектом предлагается усовершенствование процедуры представления декларации о выполнении подготовительных и строительных работ. В частности, предлагается установить исчерпывающий перечень оснований для возвращения документов, исключение необходимости информирования заказчиками местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о полученных документах на начало строительства и принятия в эксплуатацию объектов, а также отмены ответственности за неподачу такой информации и др.

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Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман, заявлял, что часть функций Госархстройинспекции может быть передана на места, а сама инспекция – переформатирована. По его словам, необходимость таких изменений, в частности, назрела ввиду больших масштабов коррупции в Госархстройинспекциии. По информации Конфедерации строителей Украины, оборот взяток в строительной отрасли составляет около 20 млрд грн в год.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по Указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК) осуществляется по территориальному принципу в порядке проведения плановых и внеплановых проверок.