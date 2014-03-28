Сепаратисты Крыма ввели мораторий на выдачу земли и приватизацию

Самопровозглашенные власти Крыма приняли решение о введении моратория на выдачу земли и приватизацию республиканской собственности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил первый вице-премьер непризнанной республики Рустам Темиргалиев.

«Мы приняли решение о введении моратория на выдачу земли и приватизацию республиканской собственности. Решение будет действовать до утверждения Генерального плана развития территории Республики Крым, разработка которого поручена Минрегионразвития и Минстрою РФ совместно с крымскими ведомствами», - пояснил он.

Темиргалиев отметил, что на полуострове уже работают специалисты, принявшие участие в планировании развития олимпийского Сочи.

«Хаотичной застройки Крыма, в том числе приморских территорий, больше не будет. Концепция развития территории Республики Крым будет готова к 25 апреля», - заверил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Крыму налоговый кодекс Украины будет действовать до 1 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.