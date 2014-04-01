Средняя стоимость квартир на "вторичке" Киева в I квартале снизилась

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в период с 2 января по 1 апреля 2014 года снизилась на 0,89% - до 1 885 долл. за квадратный метр.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 496 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 892 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» в прошедшем квартале больше всего выросла в Святошинском районе – на 1,43%, до 1 634 долл./кв. м. Больше всего подешевели квартиры в Шевченковском районе – на 2,63%, до 2 291 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в 2013 году снизилась на 0,78% - до 1 901 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.

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