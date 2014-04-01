Стоимость квартир на "первичке" Киева снизилась на 1,4%

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1347 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила 2462 долл./кв. м.

Цена продажи столичных квартир на «первичке» в прошедшем квартале выросла только в Оболонском и Святошинском районах – на 0,57% и 0,92%, до 1775 долл./кв. м и 1543 долл./кв. м, соответственно. В остальных районах Киева стоимость квартир снизилась. Больше всего подешевели квартиры в центральных районах города. Так, в Подольском районе средняя цена продажи квартир снизилась на 2,66% - до 1500 долл./кв. м, в Печерском – на 2,46%, до 2462 долл./кв. м, а в Шевченковском – на 2,38% – до 2053 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2013 году снизилась на 0,87% – до 1 708 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.

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