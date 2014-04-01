Налогом будет облагаться общая площадь недвижимости, а не жилая - закон

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения недвижимости, определив объектом налогообложения общую площадь квартиры или жилого дома, а не жилую, как было ранее.

Об этом говорится в Законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины, опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в силу сегодня, 1 апреля.

Законом, в частности, вносится изменение в 265-ю статью Налогового кодекса Украины: «слова «жилая площадь» заменить словами «общая площадь».

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При этом Рада сохранила льготы по налогу на недвижимость. Нулевая ставка налога применяется в отношении квартир площадью до 120 кв. м (в независимости от количества квартир у одного собственника) и жилых домов площадью до 250 кв. м (в независимости от количества домов у одного собственника).

Если один собственник владеет квартирой и домом, то суммарная площадь, подлежащая льготному налогообложению, не может превышать 370 кв. метров.