Оценка имущества: кто получит 400 млн

«Ганьба»! Банду геть!» - с такими лозунгами и выкриками месяц назад группа бывших оценщиков встречала сторонников нового порядка оценки имущества, которые шли на пресс-конференцию в УНИАН, чтобы поведать обо всех прелестях нововведений. Импровизированный «коридор позора» едва не закончился расправой. Что неудивительно - тысячи людей потеряли работу из-за «новшеств» и фактической монополизации рынка оценочных услуг осенью прошло года. Но это не самое главное. Вопрос в ином. Оказывается, что новые правила оценки – откровенная коррупционная схема.

«Поэтому первым шагом, которое должно сделать наше правительство – это отменить новый порядок оценки и все указы Фонда госимущества, которые непосредственно внедрили эту коррупционную схему», - заявил глава совета «Украинского общества оценщиков» Алексей Амфитеатров.

Коррупционный патент

Суть внедренной коррупционной схемы пояснила глава «Федерации работодателей в сфере оценки и землеустройства Украины» Людмила Туровская. По ее словам, после введения нового порядка оценки и выдачи «на-гора» нескольких приказов Фондом госимущества, заниматься оценкой в целях налогообложения имеют право лишь сертифицированные ФГИ компании. При этом оценка может проводиться лишь с помощью компьютерной программы, которая после внесения всех данных об объекте самостоятельно рассчитывает его оценочную стоимость. Вместе с тем, эксперт подчеркнула, что программа была запатентована частной организацией, созданной специально для реализации данной схемы – «Украинским институтом управления качеством в оценочной деятельности».

«А поскольку Фонд госимущества принял эту запатентованную институтом программу как единственный эталон при подаче документов на получение сертификата для проведения оценки, то субъекты оценочной деятельности, желающие заниматься данным видом деятельности, были вынуждены заключать договоры на использование данной программы. Роялти за использование программы составляет до 80%», - рассказала Туровская.

Подтверждают ее слова и в оценочных компаниях. В частности, директор компании «Агентство экспертной оценки» Алексей Полетаев отметил, что разрешение Фонда госимущества на осуществление оценки для целей налогообложения получили только те предприятия, которые подписали с «Украинским институтом управления качеством в оценочной деятельности» лицензионный договор, так как только эта структура имеет запатентованное программное обеспечение для контроля качества данной деятельности. Он утверждает, что после введения нового порядка институт стал монополистом на рынке, а его компания лишилась возможности проводить оценку.

«Как следствие – оборот компании снизился где-то на 70-80%, что, конечно, существенно сказалось на деятельности. Сотрудников пока не увольняем, но держимся на честном слове», - сетовал бизнесмен.

Переоценка услуг

В институте, запатентовавшем программу для проведения оценки, отрицают обвинения. Более того, в «Союзе оценщиков Украины», который является одним из учредителей института, уверяют, что новый порядок оценки привел к благоприятным изменениям на рынке, не внедрил, а наоборот – устранил коррупционные схемы.

В частности, глава исполнительного совета «Союза оценщиков Украины» Константин Черныш рассказал, что с введением нового порядка оценки и началом использования программы для автоматического расчета стоимости имущества на рынке прекратились злоупотребления с занижением стоимости. При этом он обратил внимание, что все высказывания о монополизации рынка не соответствуют действительности ввиду большого количества оценочных компаний, получивших сертификат Фонда госимущества.

«Субъектов оценочной деятельности, которые зарегистрировал Фонд госимущества, сейчас уже 562. Еще они имеют представительства в различных городах Украины. Сдали экзамены и зарегистрированы в регистре оценщиков как оценщики 2599 человек», - отметил Черныш.

По его словам, согласно последним данным ФГИ, за период действия нового порядка оценки имущества в единой базе отчетов об оценке зарегистрировано уже свыше 65 тыс. таких документов. Это свидетельствует о том, что оценка проводится регулярно и рынок нормально работает по новым правилам, подчеркнул Черныш.

Однако другие эксперты полностью опровергают данное утверждение. По словам Амфитеатрова, из-за введения нового порядка оценки в целях налогообложения и фактической монополизации оценочной деятельности без работы остались свыше 10 тыс. оценщиков.

Вместе с тем, существенно выросла и стоимость оценки. Как отметил представитель открытого клуба независимых оценщиков «ВІКНО» Андрей Филин, теперь за осуществление оценки выставляются 2 счета.

«И в то время как средний чек за оценку квартиры действительно составляет примерно 300 грн, цена самой услуги увеличивается путем взимания сертифицированными оценщиками различных дополнительных платежей, с учетом которых стоимость оценки достигает 1,5 тыс. грн», - сказал он.

По данным Полетаева, иногда эта сумма еще больше: «Для сравнения, до введения нового порядка оценки для целей налогообложения средняя стоимость таких услуг составляла около 300-400 грн. Сейчас оценка выросла в цене многократно - на 300-9000 грн», - сообщил Полетаев.

Туровская утверждает, что у заказчика фактически нет возможности не согласиться с суммой, в которую ему оценили имущество, так как на самом деле оценку проводит лишь вышеупомянутый институт.

«Сертифицированные Фондом госимущества субъекты оценочной деятельности лишь собирают информацию об объекте оценки и пересылают ее в институт, который делает отчет. Затем институт отсылает сделанный отчет обратно в регионы, где его только подписывают и выдают заказчику. При этом плата за отчет взимается до его проведения. А поскольку получение отчета возможно лишь после подписи его заказчиком, соответственно, оспорить отчет и возвратить деньги нельзя», - пояснила Туровская.

Цена вопроса

По мнению вице-президента «Лиги экспертов Украины» Андрея Гусельникова, объем монополизированного рынка оценки составляет, как минимум, 400 млн грн.

«Финансовая емкость рынка при оценке в 400 грн – это порядка 200 млн грн. Если оценка увеличивается, увеличивается в разы, и мы это наблюдаем (сейчас минимум 800 грн стоит оценка), то несложно подсчитать насколько увеличивается финансовая емкость рынка – это, как минимум, 400 млн, а может и больше», - сказал эксперт.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, призванный демонополизировать рынок оценки.

«Необходимость внесения законопроекта обусловлена потребностью ликвидации де-факто внедренной монополизации рынка услуг оценки объектов недвижимого и движимого имущества с целью налогообложения субъектами оценочной деятельности, которые с высокой степенью вероятности аффилированы с должностными лицами Фонда государственного имущества Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы документа - Валерий Карпунцов, Виталий Чугунников (УДАР), Владимир Сальдо (член депутатской группы «Экономическое развитие») считают, что в результате вышеуказанной монополизации существенно осложнился доступ граждан к услуге оценки объектов имущества, и значительно подорожала сама услуга.

Следует отметить, что еще в конце прошлого года Печерским районным управлением милиции в Киеве было начато досудебное расследование относительно возможного осуществления мошеннических действий при выдаче Фондом госимущества квалификационных свидетельств оценщиков. Но по сей день результаты работы следователей не были озвучены. Теперь слово за новой властью.

Виктор Нагорский (УНИАН)