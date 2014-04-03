В Украине прекратили финансирование программы доступного жилья «70/30»

Госфонд содействия молодежному жилищному строительству приостановил реализацию государственной программы «Доступное жилье 70/30», которая предусматривает компенсацию государством 30% от стоимости жилья, в связи с полной остановкой государственного финансирования программы.

Как сообщила пресс-служба учреждения, остановка финансирования данной программы предусмотрена принятыми Верховной Радой 27 марта изменениями к Госбюджету на 2014 год.

«После внесения изменений в Госбюджет, новых соглашений по программе доступного жилья, в рамках которой гражданам предоставляется поддержка в виде 30% от стоимости жилья, заключаться не будет. Впрочем, остается вопрос граждан, которые в рамках этой программы заключили в конце прошлого года соглашения, но не успели получить господдержку. Относительно них фонд продолжает работу, в частности, с Минрегионом и Минфином. Надеемся, что этот вопрос будет положительно решен», - цитирует пресс-служба главу правления госфонда Леонида Рысухина.

Он также отметил, что внесенными в Госбюджет изменениями было сокращено финансирование и других жилищных программ, реализуемых фондом. В частности, финансирование программы льготного кредитования молодежи сокращенно на 54,1 млн грн, до 25,9 млн. грн. А финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) уменьшено на 230 млн грн, до 110,2 млн грн.

По словам Рысухина, оставшихся 25,9 млн грн для программы льготного кредитования молодежи хватит для предоставления льготных долгосрочных кредитов по договорам, заключенным с заемщиками в 2013 году. Что же касается программы удешевления ипотеки, Рысухин отметил, что финансирования в размере 110,2 млн грн на текущий год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. В то же время, новые договора по этой программе теперь заключаться не будут.

«После внесения изменений в Госбюджет, на программу 13/3 предусмотрено столько средств, сколько необходимо для выплаты компенсации по ранее заключенным договорам. Новых договоров не будет. Паспорт бюджетной программы подписан и отправлен в региональные подразделения казначейства. Это значит, что теперь компенсация будет выплачиваться во всех регионах без задержек», - подчеркнул Рысухин.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не намерено безосновательно сокращать финансирование жилищных программ, включая ипотечные программы, если они являются эффективными. При этом он отмечал, что все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности.

В январе текущего года Минрегион сообщал, что в бюджете-2014 на программу строительства доступного жилья «30/70» (когда 30% стоимости жилья платит государство) в госбюджете предусмотрено 100 млн грн, на удешевление стоимости ипотечных кредитов (когда кредитная ставка не превышает 16%, из которых лишь 3% платит гражданин, а остальные 13% компенсирует государство) – 340 млн грн, а на программу «Молодежного кредитования» - 126 млн грн. Еще 48 млн грн предусмотрено на программу кредитования сельских застройщиков «Собственный дом». Кроме того, 300 млн грн из госбюджета будет выделено для обеспечение жильем инвалидов войны.

По данным Минрегиона, в Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства.

В то же время, одним из первых решений нового правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В рамках выполнения этого решения правительство уже пересмотрело необходимость финансирования нескольких десятков государственных программ общим объемом финансирования порядка 48 млрд грн.