Кабмин "рассекретит" генпланы всех населенных пунктов Украины

Кабинет министров Украины намерен принять решение об открытии генеральных планов всех населенных пунктов Украины уже на ближайшем заседании, которое состоится в субботу, 5 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

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«Это позволит общественности понимать, где, какая территория и как будет использоваться. Это важный шаг по выведению из тени земельных ресурсов, которые принадлежат общинам», - цитирует пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимира Гройсмана.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что в настоящее время Минрегион совместно с Министерством юстиции разрабатывают законодательную базу для передачи всех полномочий по предоставлению административных услуг от органов государственной власти органам местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, еще в ноябре 2013 года Александр Вилкул, на то время занимавший пост вице-премьера, поручил снять гриф «для служебного пользования» с картографической основы для разработки генеральных планов населенных пунктов Украины и обнародовать уже существующие генпланы. Однако до сих пор генеральные планы так и не были открыты.