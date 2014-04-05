Российские бизнесмены массово раскупают квартиры в Крыму - СМИ

Они присматривают объекты для инвестиций и оценивают возможности покупки недвижимости. Но сами сделки с недвижимостью юридически сейчас провернуть нереально, предупреждают эксперты: реестр недвижимости временно заблокирован.

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Как сообщил вчера вице-премьер оккупированного Крыма Рустам Темиргалиев, регистрировать сделки на полуострове можно будет с 1 июня: «Только тогда заработает Росреестр... Мы постепенно в ручном режиме решаем весь пласт проблем переходного периода. Опыта работы в таких реалиях ни у кого нет».

Всплеск интереса россиян к недвижимости в Крыму отмечают и риелторы. «Много граждан РФ ищут двухкомнатные квартиры на Южном берегу, они сейчас стоят $70—150 тыс. Большинство желающих — москвичи, ведь такие цены на недвижимость для них — очень низкие», — рассказали нам в крупном агенстве недвижимости Симферополя.

Несмотря на неработающие реестры, российские юристы обещают оформить сделки с недвижимостью. «Ну, возможность есть. Она такая, «хитрая». В Украине действует нотариальный порядок оформления сделок о купле-продаже, а в РФ — государственный. Сейчас действительно невозможно оформить сделку о продаже. Но наша фирма не осуществляет переход права собственности, мы только закрепляем право на ее использование нотариально. А потом, когда реестр заработает, ее можно будет просто зарегистрировать на имя нового владельца. Эта «махинация» действенна, и вполне законна. Фирма берет на себя ответственность: если дело дойдет до суда, мы гарантируем покупателю, что суд выиграем», — рассказал «Сегодня» Ярослав — сотрудник одной из юридических фирм, предоставляющих помощь в покупке крымской недвижимости.

Застройщики по­ка ждут, когда им объяснят правила игры на новом рынке. «Пока оформление сделок невозможно, ждем семинара 10 апреля: нам объяснят, как работать с российским законодательством», — сказали нам в одной из фирм, занимающихся строительством домов в Крыму. Фирма на своем сайте обещает россиянам недвижимость за... 50% рыночной стоимости по программе долевого строительства.

Юристы не советуют покупать жилье в Крыму и говорят, что, воспользовавшись одной из «хитрых» схем, можно на годы погрязнуть в суды. «Стабильности с правом собственности нет, там правовой хаос. Желающие погреть руки на такой ситуации обязательно найдутся. Всплеск привлекательности жилья понятен — там низкие цены, но потом вырастут. Так что купить жилье, а потом продать — выгодная схема, — сказал юрист Алексей Резников. — И появится очень много мошенников. Я боюсь, что участятся случаи, когда продадут жилье собственников, которых сейчас нет в Крыму — например, наших граждан, которые переехали на материк. А потом юристы будут судиться — только неясно, в судах чьей юрисдикции? В Крыму пока работают наши судьи, но они не знают российского законодательства. Так что говорить можно что угодно. Но я не завидую тем, кто ввяжется в эти схемы».