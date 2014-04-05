Правительство открыло доступ к генпланам городов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Только что было принято решение об открытии генеральных планов городов. Сегодня все государственные органы власти обязаны обеспечить эту работу и предоставить полноценное право территориальным общинам, городским советам, областным советам, районным открыть генеральные планы, что позволит общинам, журналистам, всему сообществу получить доступ к имеющимся земельным ресурсам на территории той или иной общины”, - сказал он.

Вице-премьер уверен, что это решение “позволит вывести из тени любые земельные отношения”.

Кроме того, как добавил Гройсман, правительство приняло решение о передаче полномочий инспекции государственного архитектурно-строительного контроля на уровень территориальных общин.

“Эти два решения, я думаю, будут положительно способствовать и развитию территорий, и публичности как в сфере строительства, так и земельных отношений”, - сказал вице-премьер.