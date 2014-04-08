Правительство уволило главу правления ГИУ

Кабинет министров Украины уволил главу правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Игоря Лысова на основании его заявления.

Соответствующее распоряжение №317-р от 5 апреля обнародовано на веб-сайте правительства.

«Освободить Лысова Игоря Владимировича от должности главы правления Государственного ипотечного учреждения согласно его заявлению», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, правительство назначило Лысова главой правления ГИУ 3 февраля 2014 года.

На момент назначения Лысов являлся почетным президентом строительной компании «Лико-Холдинг», а также советником главы Верховной Рады по вопросам строительства.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.