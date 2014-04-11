Евросоюз инвестировал 500 млн грн в модернизацию украинского ЖКХ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в посольстве Великобритании в Киеве сообщил заместитель главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Александр Тронь.

«Если речь идет о 2014 годе, то мы имеем на сегодняшний день инвестиции в объеме 500 млн грн, которые мы готовы реализовать на жилищно-коммунальное хозяйство. Если говорить об источнике финансирования, то это техническая помощь Европейского Союза», - сказал он.

«Речь, на сегодняшний день, может идти про четыре главных направления. Первый — это замена котлов с природного газа на местные виды топлива. Это электрический теплоаккумулирующий обогрев. Это внедрение тепловых насосов. И это когенерационные установки на возобновляемых источниках энергии», - добавил Тронь.

Он также отметил, что за счет реализации этих четырех направлений Украина может до 2020 года сократить потребление природного газа в ЖКХ на 30%, на это потребуется порядка 500 млрд грн.

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По данным ведомства, на сегодняшний день Украина потребляет около 11,1 млрд кубометров природного газа в жилищно-коммунальном секторе.

Присутствовавшая на пресс-конференции первый секретарь, атташе по вопросам энергетики посольства Великобритании Крина Лавери добавила, что Британия предлагает Украине воспользоваться ее опытом в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

«Мы начали диалог с правительством Украины и скоро сможем предоставить конкретный план ... Мы видим, что у правительства есть политическая воля», - сказала Лавери.

Также первый секретарь посольства отметила, что для предприятий Украины вполне реальным на сегодняшний день объемом сокращения энергопотребления является 3%-4% в год.

Справка УНИАН. Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 54,774 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.