Испанские банки массово распродают отчужденную недвижимость

Испанские банки предлагают клиентам льготные условия по ипотечным кредитам на покупку жилья (вплоть до кредита на 100% его стоимости), находящегося в собственности у банка, пишут "Ведомости".

По оценкам Moody’s Investors Service, стоимость недвижимости, отчужденной за долги у неплательщиков по ипотечным кредитам, на балансе испанских банков составляет около 100 млрд евро. В преддверии проверок европейских регуляторов банки чистят балансы, так как содержать эту недвижимость дорого, а регуляторы требуют увеличить денежные резервы, и стремятся избавиться от таких активов.

Сейчас "льготные" условия предлагают пять крупнейших банков страны, включая Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA): они финансируют до 100% от цены сделки, в которой объектом купли-продажи выступает принадлежащий им дом. При этом банки готовы кредитовать лишь до 80% от стоимости дома, которым владеет другой собственник. Покупая банковскую недвижимость в кредит, заемщики могут сэкономить и на процентных ставках — по этим кредитам они составляют 0,24 до 3% в зависимости от банка, сообщают «тайные покупатели» — сотрудники консалтинговых компаний.

Распродажа банковских активов ударила по местному рынку недвижимости: теперь агентам и собственникам труднее избавиться от своих активов. «Банки сейчас продают жилье вместо того, чтобы продавать деньги», — говорит Марифе Эстесо, риэлтор из города Аликанте. Она утверждает, что многим собственникам приходится снижать цены, чтобы конкурировать с кредитными организациями.