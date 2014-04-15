Главой ГИУ назначили бывшего председателя этого учреждения

Кабинет министров Украины назначил главой правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Андрея Камуза, уже занимавшего данную должность в 2009-2010 гг.

Соответствующее распоряжение правительства №351-р от 9 апреля 2014 года обнародовано на веб-сайте Кабмина.

«Назначить Камуза Андрея Александровича главой правления Государственного ипотечного учреждения», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, распоряжением №317-р от 5 апреля 2014 года Кабмин уволил с поста главы правления Государственного ипотечного учреждения Игоря Лысова на основании его заявления.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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