Рада расширила полномочия нотариусов

Верховная Рада Украины приняла правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество» (№4590).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 260, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, статья 46-1 Закона «О нотариате» ("Полномочия нотариусов в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений") излагается в новой редакции. Так, нотариус, как специальный субъект, на которого возлагаются функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество и который имеет печать такого регистратора, осуществляет полномочия в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Нотариус во время совершения нотариальных действий с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства имеет доступ и пользуется Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, осуществляет поиск в нем сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, обременении таких прав, и по его результатам формирует выдержку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которая остается в деле государственной нотариальной конторы или частного нотариуса.

Пользование Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество осуществляется непосредственно нотариусом, который совершает соответствующее нотариальное действие.

Также в статью 28 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» вносятся изменения, согласно которым информация из Государственного реестра прав о государственной регистрации прав и их обременений предоставляется органом государственной регистрации прав, нотариусом в форме выдержки, информационной справки и выписки.

Предоставление информации из Государственного реестра прав осуществляется нотариусом в форме выдержки (ранее - в форме выдержки в результате проведения государственной регистрации прав во время совершения нотариальных действий с недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства).

Кроме того, устанавливается, что орган государственной регистрации прав, нотариус отказывает в предоставлении выдержки и информационной справки, если заявитель в соответствии с законом не имеет права на получение такой информации.