Строительные предприятия сократили объемы работ на 6,4%

Строительные предприятия Украины в январе-марте 2014 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% - до 9,794 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 6,5% - до 4,848 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,1% - до 2,042 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 13,7% - до 2,807 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 6,2% - до 4,946 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-марте составили 84% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – по 8%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева снизили объемы работ на 5,7% - до 2,222 млрд грн, выполнив 22,7% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-феврале 2014 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% - до 5,8 млрд грн.

В 2013 году стройпредприятия сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий в Украине снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.

