Появился новый законопроект о доступе к информации о правах на недвижимость

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о доступе к информации о вещных правах на недвижимое имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил народный депутат от «УДАРа» Виктор Чумак.

Он отметил, что это законопроект под номером 4728 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о расширении доступа к информации о вещных правах на недвижимое имущество с целью предотвращения коррупции и защиты права собственности”.

По словам депутата, ранее уже регистрировался подобный законопроект, но он не нашел поддержки в парламенте, “потому что те, кому невыгодно показывать свое имущество в свободном доступе, те за него не проголосовали”.

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Чумак объяснил, что в Украине закрыт Реестр вещных прав на недвижимое имущество, что дает возможности для мошеннических схем, в частности продажи информации о вещных правах на недвижимое имущество, а также завладения этим имуществом.

Кроме того, закрытый реестр препятствует журналистским расследованиям, в частности относительно информации об имуществе высокопоставленных должностных лиц, заметил депутат.

“Ни в одной стране Европейского Союза нет никаких ограничений по такой информации, она открытая и есть в публичном доступе”, - сказал Чумак.

По его словам, в частности владелец имущества всегда может контролировать, кто интересовался его имуществом и с какой целью.

В свою очередь, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко отметил, что этот закон, в случае принятия, позволит любому физическому или юридическому лицу официально получить информацию из реестра о том, кому принадлежит определенный земельный участок или недвижимое имущество.