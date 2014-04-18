В Украине выросло количество недостроев

Согласно сообщению, больше всего недостроенных объектов сосредоточено в Донецкой (7,7% общего количества в стране), Харьковской (5,8%) и Львовской (5,7%) областях. Меньше всего — в Севастополе и Ровненской области (по 1,8%).

По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2014 года в стране насчитывалось 16 380 недостроев. Из них 6,3 тыс. (или 38,5%) находились в стадии строительства, а на 10,1 тыс. (61,5%) строительство приостановлено или законсервировано. При этом на территории 21 региона Украины количество временно приостановленных или законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов. В частности, в АР Крым, Кировоградской и Житомирской областях доля таких объектов составила 87,8%, 86,9% и 86,2% соответственно. Основной причиной прекращения строительства, по оценкам застройщиков, является отсутствие финансирования.

Читайте такжеСтроительные предприятия сократили объемы работ на 6,4%Среди объектов незавершенного строительства на 1 января текущего года насчитывалось 11 371 зданий и 5 009 инженерных сооружений, строительство большинства из них приостановлено или законсервировано (соответственно 62,3% и 59,7% от общего количества).

По данным Госстата, из 4 225 зданий незавершенного строительства, более трети зданий общей площадью 17,775 млн кв. м составляют жилые объекты, из которых в стадии строительства находилось 1 613 зданий (площадью 11,665 млн кв. м), а строительство 2 531 зданий (площадью 5,668 млн кв. м) временно приостановлено или законсервировано.

Доля строящегося жилья была наиболее весомой в Киеве (86,5% общего количества жилых зданий в регионе), а также Тернопольской (82,2%) и Ивано-Франковской (80,3%) областях. В то же время, в Житомирской и Кировоградской областях она составляла лишь 2,5% и 3,2% соответственно.

В Госстате отметили, что из общего количества незавершенных нежилых зданий продолжалось строительство 2 671 объектов (37,4%), а строительство 4 475 объектов (62,6%) временно приостановлено или законсервировано.

Из общего количества незавершенных инженерных сооружений 2 018 (40,3%) продолжали возводить, строительство 2 921 (58,3%) временно приостановлено или законсервировано.

В Госстате также сообщили, что из 2528 объектов с высоким уровнем готовности (91-99%), строительство 1 084 объектов временно приостановлено, еще 24 зданий – законсервировано. Больше всего таких объектов находится в Донецкой области (109), Крыму (97) и Волынской области (87).

В Киеве по состоянию на 1 января 2014 года, по информации Госстата, насчитывалось 734 объекта незавершенного строительства, из которых строительство 523 продолжалось, 198 — временно прекращено, 13 — законсервировано.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в 2012 году количество объектов незавершенного строительства сократилось на 3,3% - до 16,1 тыс. объектов.