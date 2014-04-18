В Украине за год на 21% сократилась квартирная очередь

По данным ведомства, наиболее многочисленными категориями, которые находились на квартирном учете, были жители общежитий - 132,2 тыс. (16,4%) и молодые семьи – 84,8 тыс. (10,5%).

Из общего количества семей и одиноких граждан, состоявших на квартучете, 28,1% граждан пользуются правом первоочередного получения жилья, 10,5% граждан - правом внеочередного получения жилья и 61,4% - находятся в общей очереди.

В структуре очередников 514,7 тыс. семей и одиноких граждан находятся на квартучете более 10 лет, 136,9 тыс. - 6-9 лет, 134,1 тыс. - 1-5 лет, 22 тыс. - меньше года.

В Госстате отметили, что в 2013 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 6 тыс. семей и одиноких граждан, что на 1,2 тыс. меньше соответствующего показателя прошлого года (0,6% от количества семей и одиноких граждан, находящихся в очереди на конец 2012 года).

Читайте такжеВ Украине выросло количество недостроев

Из общего количества получивших жилье граждан 31,3% составили граждане, воспользовавшиеся правом первоочередного получения жилья, 23,3% - правом внеочередного получения жилья и 45,4% граждан, находившихся в общей очереди.

Больше всего жилья получили семьи и одинокие граждане в Киеве (1216 семей и одиноких граждан), Донецкой (1130) и Луганской (650) областях, меньше всего - в Тернопольской (11) и Закарпатской (16) областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на конец 2012 года на квартирном учете состояли 1,021 млн семей и одиноких граждан, что на 5,7% (62 тыс.) меньше, чем на конец 2011 года.