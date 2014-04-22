Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза

Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%.

Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers International.

«Уровень заполняемости гостиниц в Киеве с центральным месторасположением не превышал 20% по результатам первого квартала 2014 года, тогда как обычно данный показатель составляет не менее 50% для сезона бизнес-активности. С начала года существенно сократилось количество поездок посетителей отелей как из-за рубежа, так и внутри страны», – говорится в обзоре.

По данным Colliers International, в среднем запрашиваемая стоимость номера в валюте по состоянию на конец марта 2014 года понизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 10% – в отелях категории «5 звезд», до 365 евро/номер, на 25% – в отелях категории «4 звезды», до 133 евро/номер и на 20% – в отелях категории «3 звезды», до 77 евро/номер. Однако ввиду курсовых колебаний в гривневом эквиваленте заявленная стоимость номеров выросла в пределах 10-30%.

При этом эксперты отмечают, что столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения.

«Наибольшие скидки предоставляются в отелях верхнего ценового сегмента и могут составлять более 50% от запрашиваемой стоимости стойки», – приводятся в обзоре слова заместителя директора департамента консалтинга и оценки Colliers International Натальи Чистяковой. По ее словам, влияние нестабильности в Украине на гостиничную отрасль вынуждает отельеров объединяться для поисков путей выхода из кризиса.

«Если говорить о столичном рынке гостиничной недвижимости, то стоит отметить, что несколько недель назад отельеры создали антикризисный комитет по поиску путей выхода из кризиса. Комитет объединяет сразу несколько направлений, ключевыми можно назвать маркетинг и право», – отметила Чистякова.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UTG, доходность гостиниц Киева в 2013 году снизилась более чем на 10% из-за снижения заполняемости и уменьшения цен в столичных отелях. По словам аналитика департамента стратегического консалтинга UTG Константина Олейника, заполняемость гостиниц Киева существенно снизилась вследствие ввода в эксплуатацию 19 гостиниц под чемпионат Европы по футболу, который прошел в Украине в 2012 году. Вследствие этого общий номерной фонд киевских отелей вырос более чем на 20%, а заполняемость гостиниц столицы по итогам прошлого года не превысила 50%. Это вынудило отельеров существенно снижать цены в борьбе за клиентов.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине работает с 1997 года в Киеве.

Читайте такжеКрым может рассчитывать лишь на 700 тысяч туристов вместо 6 млн в прошлом году