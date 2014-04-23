Кабмин начал переговоры со Всемирным банком по кредиту на $350 млн

Кабинет министров Украины начинает переговорный процесс со Всемирным банком по второму пакету инфраструктурных проектов, в частности, по организации водоснабжения и поведения с твердыми бытовыми отходами, общим объемом финансирования 350 млн долл., заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы сейчас запускаем переговорный процесс со Всемирным банком по второму пакету проектов модернизации инфраструктуры. Это 350 млрд долл. (кредитных средств - УНИАН), которые будут направлены на модернизацию системы водоснабжения и поведения с твердыми бытовыми отходами», - сказал Гройсман.

По его словам, сейчас ведутся документальные согласования, но уже известно, что проект по организации водоснабжения будет реализован в Киеве, Донецке, Краматорске, Кировограде, Житомире, Ивано-Франковске и Коломые. По отходам - в Харькове.

«Есть 9 участников этой программы. Потом будет процесс обсуждения. Процент по этим заимствованиям будет 0,7%. Чрезвычайно выгодный ресурс», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, первый пакет инфраструктурных проектов предполагает привлечение Украиной 382 млн долл. кредитных средств Всемирного банка на проекты энергоэффективности в 10 городах. Пакет проектов уже согласован, и, по словам вице-премьера Гройсмана, его реализация начнется в ближайшее время.

В начале апреля Всемирный банк заявлял о планах провести переговоры с правительством Украины о первом миллиарде долларов финансирования в рамках дополнительного финансирования в объеме 3 млрд долл. В частности, средства планировалось направить на предоставление около 380 млн долл. на улучшение теплоснабжения, 350 млн долл. – на водоснабжение и 300 млн долл. – на систему социальной защиты.

11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране.

Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл.), а также оказания технической и консультативной поддержки.

Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд. долл. США. Основная задача вложений – улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.