Генпрокуратура хочет забрать у Арбузова землю под Киевом

Генеральная прокуратура Украины расследует незаконную передачу бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову земельного участка в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом сообщил начальник Главного управления представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Олег Кучер на пресс-конференции в среду.

«Органами прокуратуры проводятся проверки относительно должностных лиц, возглавлявших Кабинет министров. Установлено, что в пределах Дмитровского сельского совета участок площадью 18 га был выделен одному из руководителей Кабинета министров», - сказал Кучер, уточнив, что речь идет о бывшем первом вице-премьере Арбузове.

«Это лес, земли лесного фонда, которые находились в государственной собственности», - добавил Кучер.

По его словам, еще 30 га земли было оформлено на подставное лицо. Эта земля в лесу была ограждена бетонным забором, но проверка органов прокуратуры показала, что разрешительных документов на строительство и освоение этого участка нет, а передана она была с нарушением законодательства.

Также Кучер сообщил, что Генеральная прокуратура проводит целый ряд проверок по фактам незаконного отчуждения земель государственной и коммунальной собственности для дальнейшего возвращения их законному владельцу. В процессе таких незаконных отчуждений активное участие принимали суды, которые по сути легитимизировали нового владельца. После передачи земли ответственные органы прокуратуры пытались обжаловать такие действия в суде, но суд отказывал, признавая законность операции, а уполномоченные государственные органы вопреки законодательству не обжаловали такие решения в судах высшей инстанции.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Совет Европейского Союза по вопросам иностранных дел заморозил счета четырех приближенных к экс-президенту Украины Виктору Януковичу украинских чиновников, подозреваемых в разворовывании государственных средств, среди которых оказался и бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Основанием для применения санкций, согласно сообщению в журнале ЕС, является проведение расследования в Украине относительно участия указанных лиц в преступлениях по растрате госсредств и их незаконному выведению за пределы страны.

