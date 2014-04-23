Компания Януковича-младшего за год заработала 451 млн гривень

Донецкая строительная компания «МАКО Холдинг», принадлежащая старшему сыну Виктора Януковича - Александру и входящая в группу компаний «МАКО», в 2013 году получила чистую прибыль в размере 450,8 млн грн – в основном за счет дивидендов дочерних структур, говорится в сообщении холдинга, текстом которого располагает УНИАН.

«В состав группы МАКО входят пять частных акционерных обществ, которые согласно требованиям украинского законодательства опубликовали свою финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета Украины (ПСБУ), - говорится в сообщении. – Акционерное общество «МАКО Холдинг», входящее в группу МАКО, получило прибыль в сумме 450,8 млн грн, которая была сформирована в основном за счет дивидендов, полученных от дочерних компаний».

Согласно сообщению, другие компании, входящие в группу МАКО, сработали разнонаправленно. «В частности, компания «КБК» заработала прибыль в размере 9,5 млн грн, в основном за счет реализации недвижимости и увеличения стоимости инвестиций в дочерние предприятия, компания «Комплекс «Дружба» получила чистую прибыль в размере 3,3 млн грн, большая часть из которой приходится на инвестиционную деятельность. А вот компании «Эдельвейс» и «Маринсервис» понесли убытки в размере 2,8 млн грн и 1,1 млн грн, соответственно», - говорится в сообщении.

При этом акционеры «МАКО Холдинга», как отмечается, приняли решение ликвидировать компанию «Эдельвейс».

В то же время в сообщении говорится, что финансовые показатели указанных компаний «не отражают результаты работы группы МАКО в целом, не учитывают результаты других компаний группы и рассчитаны согласно требованиям ПСБУ, которые по многим аспектам могут отличаться от требований международных стандартов учета».

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Справка УНИАН. В группу компаний "МАКО" по состоянию на январь 2013 года входили порядка двух десятков предприятий. В августе 2012 года владелец группы Александр Янукович сформировал и возглавил наблюдательный совет донецкой строительной компании ЧАО «МАКО Холдинг». Компания занимается строительством зданий, сдачей в аренду собственной недвижимости.

«МАКО Холдинг» по итогам 2012 году увеличил чистые активы до 970 млн грн, что на 52% больше показателя 2011 года. Валовая прибыль от реализации составила 543 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности - 181 млн грн, результат операций до налогообложения - 575 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль - 123 млн грн.

