Кабмин нашел только 10 млн гривень на строительство доступного жилья

Кабинет министров Украины в рамках перераспределения средств, выделенных Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сократил на 10,1 млн грн финансирование программы удешевления ипотечных кредитов и перенаправил эту сумму на финансирование программы государственной поддержки строительства (покупки) доступного жилья.

Об этом говорится в распоряжении правительства №397, опубликованном на сайте Кабмина.

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«Минрегиону надлежит в двухнедельный срок выполнить обязательства по договорам об обслуживании средств для строительства (покупки) доступного жилья, заключенным в 2013 году», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не намерено безосновательно сокращать финансирование жилищных программ, включая ипотечные программы, если они являются эффективными. При этом он отмечал, что все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности.

В то же время, в апреле Госфонд содействия молодежному жилищному строительству приостановил реализацию государственной программы «Доступное жилье 70/30», которая предусматривает компенсацию государством 30% стоимости жилья, в связи с полной остановкой государственного финансирования программы.

По данным Минрегиона, в Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства.