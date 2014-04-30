Нелегитимная власть Крыма вводит налог на сдачу жилья туристам

Нелегитимный парламент Крыма на заседании в среду ввел патент для крымчан, сдающих недвижимость в аренду туристам, в объеме до 30 койко-мест.

Об этом говорится в принятом документе, текстом которого располагает УНИАН.

Налог предполагает единую ставку в размере 12 российских рублей с квадратного метра жилья в месяц, если общая площадь не превышает 50 кв. м. Если площадь больше – ставка повышается до 20 рублей.

При этом плательщики спецпатента освобождаются от туристического сбора, который раньше взимался в Крыму.

Ранее, на этой неделе, заместитель министра финансов республики Людмила Ельцова заявила, что благодаря единому патенту власти региона планируют получить 60 млн рублей дохода. По ее данным, около 10 тысяч жителей Крыма размещают летом туристов в своих квартирах и домах.

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